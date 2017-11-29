Подозреваемому в обрушении дома в Ижевске продлили арест на два месяца

Это связано с проведением комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы.
Ижевск. Удмуртия. Подозреваемому в обрушении части жилого дома в Ижевске на улице Удмуртской, 261 продлили арест до марта 2018 года. Это связано с проведением комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы.
«Арест продлен. Следственные органы обратились с ходатайством о том, что обвиняемому необходимо провести комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, которая будет длиться на менее двух месяцев. Теперь арест продлен до четырех месяцев, до 9 марта 2018 года», - рассказали «Сусанину» в Объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
Напомним, что жильца квартиры, которая стала эпицентром разрушения, задержали вечером, 10 ноября, и возбудили уголовное дело по статье «убийство». 27-летний мужчина рассказал, что «слышал голоса соседей, которые позорили его».
Взрыв в жилом доме Ижевска: хронология событий с 9 по 13 ноября
Сейчас на месте продолжают работать спасатели и правоохранители, в сопровождении которых жильцы могут попасть в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи. Ижевск. Удмуртия. 9 ноября в Ижевске в результате взрыва бытового газа обрушилась часть многоэтажного жилого дома на улице Удмуртской. В результате трагедии были полностью разрушены восемь 3-комнатных квартир, в которых были прописаны 28 человек.