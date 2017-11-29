Подозреваемому в обрушении дома в Ижевске продлили арест на два месяца

Это связано с проведением комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы.

Ижевск. Удмуртия. Подозреваемому в обрушении части жилого дома в Ижевске на улице Удмуртской, 261 продлили арест до марта 2018 года. Это связано с проведением комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы.

«Арест продлен. Следственные органы обратились с ходатайством о том, что обвиняемому необходимо провести комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, которая будет длиться на менее двух месяцев. Теперь арест продлен до четырех месяцев, до 9 марта 2018 года», - рассказали «Сусанину» в Объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Напомним, что жильца квартиры, которая стала эпицентром разрушения, задержали вечером, 10 ноября, и возбудили уголовное дело по статье «убийство». 27-летний мужчина рассказал, что «слышал голоса соседей, которые позорили его».