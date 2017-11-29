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      Подозреваемому в обрушении дома в Ижевске продлили арест на два месяца

      11:36, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      11:36, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      883
      0
      #Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#дом\n#суд\n#происшествие
      Фото: Яна Шамаева/Российская Газета
      883
      0

      Это связано с проведением комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы.

      Ижевск. Удмуртия. Подозреваемому в обрушении части жилого дома в Ижевске на улице Удмуртской, 261 продлили арест до марта 2018 года. Это связано с проведением комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы.

      «Арест продлен. Следственные органы обратились с ходатайством о том, что обвиняемому необходимо провести комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу, которая будет длиться на менее двух месяцев. Теперь арест продлен до четырех месяцев, до 9 марта 2018 года», - рассказали «Сусанину» в Объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии. 

      Напомним, что жильца квартиры, которая стала эпицентром разрушения, задержали вечером, 10 ноября, и возбудили уголовное дело по статье «убийство». 27-летний мужчина рассказал, что «слышал голоса соседей, которые позорили его».

       

      Взрыв в жилом доме Ижевска: хронология событий с 9 по 13 ноября

      Сейчас на месте продолжают работать спасатели и правоохранители, в сопровождении которых жильцы могут попасть в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи. Ижевск. Удмуртия. 9 ноября в Ижевске в результате взрыва бытового газа обрушилась часть многоэтажного жилого дома на улице Удмуртской. В результате трагедии были полностью разрушены восемь 3-комнатных квартир, в которых были прописаны 28 человек.

      11:36, 29 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      883
      0
      #Ижевск\n#взрыв\n#Удмуртия\n#дом\n#суд\n#происшествие

       

       

       

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