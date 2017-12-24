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      Демонтаж и укрепление обрушившегося дома в Ижевске планируют закончить до 15 февраля

      14:45, 24 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      14:45, 24 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      413
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#обрушение дома\n#обрушение
      Фото: susanin.news
      413
      0

      Жителей первых трех подъездов должны заселить до 27 декабря включительно.

      Ижевск. Удмуртия. К середине февраля планируется завершить демонтаж обрушившегося подъезда и укрепить стены дома на Удмуртской, 261 в Ижевске. Об этом журналистам в воскресенье, 24 декабря, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

      По его словам, в понедельник станут известны результаты экспертизы по первым трем подъездам, заселить жителей намерены до 27 декабря включительно. По всему зданию на несущих стенах, фундаменте, цоколе установлены маячки, которые позволяют отследить состояние конструкции. «Мы должны зайти в каждую квартиру и с каждым жителем произвести осмотр, соответствующий документ подготовить и подписать. Осмотр специалистами-экспертами пока в настоящий момент не подтверждает, что те или иные трещины и какие-то изменения, они связаны со взрывом», - сообщил Александр Бречалов.

      Параллельно строители в три смены продолжают разбор пятого подъезда. После того, как они закончат эту работу и укрепят стену снаружи и внутри, будет проведения еще одна экспертиза. Она покажет, пригодны ли для проживания 4 и 6 подъезды. «Следующая экспертиза – это после того, как мы демонтируем пятую секцию полностью до фундамента, укрепим внешние стены 6 и 4 секции внешне и изнутри. Тогда мы еще раз приглашаем экспертизу, и принимаем решение по 6 и 4 секции. Мы сейчас говорим приблизительно <…> С 15 января будут продолжены работы по укреплению изнутри еще. До 15 февраля, предварительно, должны закончить демонтаж и укрепление», - рассказал глава региона.

      Напомним, что обрушение част дома 261 по улице Удмуртская произошло 9 ноября 2017 года. Жертвами трагедии стали 7 человек. 

      14:45, 24 декабря, 2017
      Дарья Саушина
      413
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#обрушение дома\n#обрушение

       

       

       

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