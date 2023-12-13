Москва. Депутата Госдумы от Удмуртии Олега Гарина удостоили государственной награды. Как сообщил сам парламентарий в соцсетях, его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награждение состоялось в День Конституции России.

«Для меня большая честь получить в такой день медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Спасибо за доверие, благодарю жителей и руководство Удмуртии за поддержку. Служу России!» — написал Олег Гарин.

Напомним, что эта медаль стоит выше медали «За отвагу» и ниже Георгиевского креста, который ниже ордена Дружбы. Она вручается за заслуги и отличия в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности; за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержании высокой боевой готовности центральных органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций, входящих в виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации; за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности и иные заслуги перед государством.