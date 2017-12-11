  • $ 59.28 ↓
  • € 69.64 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      На набережной Сарапула может появиться каскадный бассейн с термальной водой

      12:51, 11 декабря, 2017
      Анна Торхова
      12:51, 11 декабря, 2017
      Анна Торхова
      360
      0
      #Сарапул\n#Удмуртия\n#голосование\n#набережная
      Фото: Пресс-служба администрации Сарапула
      360
      0

      В сети стартовало голосование по благоустройству набережной города.

      Сарапул Удмуртия. В сети началось голосование по благоустройству набережной Сарапула. Как сообщает пресс-служба города на Каме, голосование продлится до 22 декабря 2017 года.

      Жителям Удмуртии предлагают выбрать понравившиеся объекты, которые они хотят увидеть в будущем на набережной Сарапула.

      Так, в городе могут появиться: всесезонный открытый каток, каскадный открытый бассейн с термальной водой, копия самолета «Комта» и даже мини-версия Сарапула.

      12:51, 11 декабря, 2017
      Анна Торхова
      360
      0
      #Сарапул\n#Удмуртия\n#голосование\n#набережная

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Министром спорта Удмуртии назначена Наталья Гольцова

      09:21, 04 декабря, 2017
      14810

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      13511
      13:20, 07 декабря, 2017

      Женщину в Удмуртии раздавило перевернувшимся автобусом

      6162
      14:36, 05 декабря, 2017

      Три человека погибли в ДТП на трассе Ижевск-Ува

      5682
      17:21, 10 декабря, 2017

      Глава Удмуртии Александр Бречалов: в ближайшее время мы будем делать выводы по руководству клуба «Ижсталь»

      5490
      08:55, 04 декабря, 2017

      РЖД разграничила права пассажиров верхних и нижних полок

      18:54, 08 декабря, 2017
      1787

      Полиция задержала вероятных виновников волны звонков о ложных терактах

      1351
      16:24, 04 декабря, 2017

      Суд арестовал главного эксперта-криминалиста МВД Петра Гришина на два месяца

      1006
      10:58, 08 декабря, 2017

      Путин объявил о своем участии в выборах Президента России

      807
      18:49, 06 декабря, 2017

      Минздрав: средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

      756
      16:36, 06 декабря, 2017

      МОК не пустил российскую сборную на Олимпиаду в Пхёнчхане

      23:11, 05 декабря, 2017
      1107

      Ученые: бесконтрольный майнинг биткоинов может привести к энергетическому кризису

      744
      17:39, 04 декабря, 2017

      В Киеве арестовали Михаила Саакашвили

      712
      12:48, 05 декабря, 2017

      Арестованный в Киеве Саакашвили объявил голодовку

      618
      16:32, 09 декабря, 2017

      ВАДА признало подлинными данные Родченкова о системе допинга в российском спорте

      612
      12:00, 04 декабря, 2017

      Мультимедиа

      90 летие компании Ижмолоко

      В УКСе рассказали о готовности перемычки

      Кофемолка - выпуск 43: Екатерина Кабанова в гостях у Энвиля Касимова

      08 декабря, 2017