На набережной Сарапула может появиться каскадный бассейн с термальной водой

В сети стартовало голосование по благоустройству набережной города.

Сарапул Удмуртия. В сети началось голосование по благоустройству набережной Сарапула. Как сообщает пресс-служба города на Каме, голосование продлится до 22 декабря 2017 года.

Жителям Удмуртии предлагают выбрать понравившиеся объекты, которые они хотят увидеть в будущем на набережной Сарапула.

Так, в городе могут появиться: всесезонный открытый каток, каскадный открытый бассейн с термальной водой, копия самолета «Комта» и даже мини-версия Сарапула.