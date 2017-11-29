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      Новый физкультурный комплекс в Ижевске появится летом 2018 года

      13:05, 29 ноября, 2017
      Анна Торхова
      13:05, 29 ноября, 2017
      Анна Торхова
      62
      0
      #дети\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#физкультура
      62
      0

      На его строительство направлено 99,4 млн рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Молодежной в Ижевске появится летом 2018 года. Строительство комплекса осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», сообщает пресс-служба города.

      На возведение объекта из федерального, регионального и городского бюджетов направлено 99,4 млн рублей.

      Глава Ижевска Юрий Тюрин рассказал, что городу важна поддержка федерального бюджета при строительстве социальных объектов. «В рамках федеральных программ мы завершаем строительство школы № 46 в пер. Прасовском и детского сада на улице Берша, в следующем году эти объекты примут своих воспитанников. Также принято решение о продолжении строительства детского сада на ул. Баранова, который позволит снять сложную обстановку с обеспечением местами в дошкольных учреждениях Ленинского района», - сообщил глава города.

      Проконтролировать возведение нового центра для спортсменов приехал и депутат Госдумы Игорь Сапко. «Мы убедились, что федеральные средства расходуются эффективно. Сегодня важны вложения в подрастающее поколение, в наше будущее. Слаженная работа команды руководства республики, городских властей, депутатского корпуса позволяет ставить амбициозные задачи и реализовывать социально значимые проекты», - рассказал депутат.

      Новый зал планируется использовать для тренировок учащихся спортивной школы № 9 Ижевска, учеников школы олимпийского резерва № 5 (базовая школа гандбольного клуба «Университет») и спортшколы №3 (базовая школа баскетбольного клуба «Купол-Родники»). Кроме того, в 2018 году планируется открытие классов по мини-футболу на базе школ № 32 и № 49 Ижевска, которые также будут пользоваться комплексом.

      Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru (www.izh.ru/i/promo/44534.html)

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      13:05, 29 ноября, 2017
      Анна Торхова
      62
      0
      #дети\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#физкультура

       

       

       

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