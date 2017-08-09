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      Работы по благоустройству территории у Дворец пионеров в Ижевске закончат к началу сентября

      14:20, 09 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      14:20, 09 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      287
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия
      Фото: ИА "Сусанин"
      287
      0

      5 сентября в учреждении допобразования планируют провести день открытых дверей.

      Ижевск. Удмуртия. Работы по благоустройству территории у Дворца детского (юношеского) творчества в Ижевске закончат к началу сентября. 5 сентября в учреждении допобразования планируют провести день открытых дверей.

      Сейчас у входа в Дворец детского (юношеского творчества) идет укладка брусчатки, разбивка газонов, установка урн, скамеек и современной системы наружного освещения.

      «Срок окончания работ – 5 сентября, <…> нам нужно навести порядок на территории, принадлежащей дворцу. На этот год мы взяли определенный объем работы и сейчас я убедился, что в этом году работы будут выполнены», - сказал журналистам глава Ижевска Юрий Тюрин.

      Отметим, что благоустраивают территорию совместно с застройщиком, который неподалеку от Дворца детского творчества строит дома.

      «Следующий шаг – это территория нашей квартальной застройки – ее профилирование будет в основном детским – аттракционы, каток. Может быть, что-то получится запустить уже этой зимой», - рассказал журналистам представитель застройщика.

      В следующем году работы планируют продолжить. Их объем будет зависеть от ситуации с бюджетом.

      «В целом проект планировки этой зоны есть. Мы на следующий год в зависимости от бюджета возьмем очередную зону. Предполагается в том числе и игровая зона», - уточнил Тюрин.

      Отметим, что ремонт сейчас идет не только за стенами дворца, но и внутри него.

      «Кроме капитального ремонта в спортзале и обустройства площадки входной группы руководство неплохо потрудилось и по ряду других помещений. Мы увидели муниципально-частное партнерство и текущую подготовку. Мы прошли – стены разного цвета. Серо-темный коридор мне запомнился еще с детства, но сейчас видно, что это детское творческое учреждение», - сказал Юрий Тюрин.

      14:20, 09 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      287
      0
      #благоустройство\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия

       

       

       

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