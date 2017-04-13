Власти Удмуртии возьмут под контроль спецсчета по капитальному ремонту

Правительство начнёт следить за сроками использования средств и за качеством работ, проведенных за счет этих накоплений.

Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии планирует взять под контроль освоение денег на капремонт со спецсчетов и качество, выполненных на эти деньги, работ. О внесении таких поправок на президиуме Госсовета сообщил исполняющий обязанности министра энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов республики Иван Маринин.

«Нам дали полномочия, субъекту, правительству о том, чтобы наблюдать за двумя вещами за сроками использования средств: на спецсчетах, второе – качество работ по спецсчетам, сегодня это никто не проверяет», - сказал Маринин.

По словам министра, на спецсчетах около 2 млрд рублей, а освоено около 200 млн рублей. При этом площадь домов, взносы которых находятся на специальных счетах, составляет 61%.

Согласно новым поправкам средства со спецсчета должны быть освоены, как только их будет достаточно для проведения капремонта.