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      Власти Удмуртии возьмут под контроль спецсчета по капитальному ремонту

      15:00, 13 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      15:00, 13 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      233
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#тарифы\n#капремонт
      233
      0

      Правительство начнёт следить за сроками использования средств и за качеством работ, проведенных за счет этих накоплений.

      Ижевск. Удмуртия. Правительство Удмуртии планирует взять под контроль освоение денег на капремонт со спецсчетов и качество, выполненных на эти деньги, работ. О внесении таких поправок на президиуме Госсовета сообщил исполняющий обязанности министра энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов республики Иван Маринин.

      «Нам дали полномочия, субъекту, правительству о том, чтобы наблюдать за двумя вещами за сроками использования средств: на спецсчетах, второе – качество работ по спецсчетам, сегодня это никто не проверяет», - сказал Маринин.

      По словам министра, на спецсчетах около 2 млрд рублей, а освоено около 200 млн рублей. При этом площадь домов, взносы которых находятся на специальных счетах, составляет 61%.

      Согласно новым поправкам средства со спецсчета должны быть освоены, как только их будет достаточно для проведения капремонта. 

      15:00, 13 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      233
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#тарифы и цены\n#Удмуртия\n#тарифы\n#капремонт
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