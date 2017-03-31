Развитие транспортной структуры агломерации Ижевска обсудили на общественных обсуждениях

Глава города Юрий Тюрин рассказал, что муниципалитет уже начал торги на ремонт дорог в 2017 году.

Ижевск. Удмуртия. Члены общественных организаций автомобилистов, депутаты, сотрудники республиканской ГИБДД и руководство Миндортранса УР и города Ижевска обсудили развитие транспортной структуры ижевской агломерации до 2025 года. Мероприятие состоялось в пятницу, 31 марта, в зале заседаний администрации столицы Удмуртии.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Юлия Башкова рассказала общественникам и парламентариям, что проект развития транспортной структуры ижевской агломерации рассчитан на 9 лет, до 2025 года.

На первом этапе дорожники должны привести в нормативное состояние местные дороги, а также трассы регионального и федерального значения, проходящие через столицу Удмуртии. Приоритет отдадут тем участкам, которые, по результатам обследований нуждаются в срочном ремонте, а также учтут мнение горожан и общественных организаций автомобилистов. Полный список дорог, на которых в этом году появится дорожная техника, можно найти на сайте Ижевска izh.ru.

В 2017 году на эти работы в столице Удмуртии потратят 1,250 млрд - половину этих денег выделит федеральный бюджет, остальное - региональный и муниципальный на условиях софиансирования. В течение следующих лет реализации программы развития транспортной структуры ижевской агломерации суммы ежегодных финансовых вливаний в ремонт и реконструкцию дорог в Ижевске будут увеличиваться.

«Вопросам ремонта дорог в городе уделяется большое внимание. В этом году в рамках проекта «Ижевская городская агломерация» задачу по ремонту дорог нам поставили федеральные и республиканские власти, исполнение работ - за муниципалитетом, а контроль за их проведением - за общественностью, гражданами города», - сказал глава Ижевска Юрий Тюрин.

Летом 2017 года бригады дорожников появятся и во дворах многоквартирных домов Ижевска. Город получит 179 млн рублей на ремонт дворовых территорий. По условиям проекта на ремонт дворов требуется софинансирование: 5% - от муниципалитета и 5% - от жителей. 179 млн рублей должны быть направлены на восстановление асфальтового покрытия придомовых территорий, дополнительно привлеченные средства могут использоваться на обустройство детских игровых площадок, озеленение, установку скамеек и т.д. - на усмотрение жителей.

Подробная информация на сайте Ижевска izh.ru. Горожане для контроля ремонта дорожного полотна могут использовать сервисы городского сайта «Гарантийные дороги» и «Сделаем Ижевск лучше».