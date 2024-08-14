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В детсадах Ижевска вновь расширили ясельные группы для детей до трёх лет

11:05, 14 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В детсадах Ижевска вновь расширили ясельные группы для детей до трёх лет
11:05, 14 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
106
0
#Ижевск\n#детские сады
Фото: ИА «Сусанин»
106
0

Путёвку в детский сад получили уже более 8 200 маленьких горожан.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 8 241 ребёнок получил путёвку в детский сад и ясли. Как сообщает администрация города, комплектование групп в муниципальных дошкольных учреждениях продолжается.

Отмечается, что в 2024 году в городе вновь расширили ясельные группы для детей до трёх лет — их стало на 68 больше в сравнении с предыдущим годом. Дополнительно три группы открыли для детей с особенностями здоровья. Также продолжают формироваться группы, в которые принимают малышей с 10 месяцев. Таких на сегодня уже функционирует пять, по одной в каждом районе города.

Все детские сады Ижевска возвращаются в свой обычный режим работы традиционно в августе, открываясь после проведения косметических ремонтов и подготовки помещений к новому учебному году. За это время педагоги стараются создать комфортную образовательную среду для своих воспитанников, отметили в горадминистрации.

11:05, 14 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
106
0
#Ижевск\n#детские сады