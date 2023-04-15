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Руководство ИжГТУ подписало соглашения о сотрудничестве с вузами Китая

13:15, 15 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
Руководство ИжГТУ подписало соглашения о сотрудничестве с вузами Китая
13:15, 15 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
76
0
#ИжГТУ\n#Китай\n#вузы\n#партнерство\n#бакалавриат\n#студенты
Фото: пресс-служба ИжГТУ имени М.Т. Калашникова
76
0

Министерство образования КНР получило заявку на совместную образовательную программу «Мехатроника».

Ижевск. Удмуртия. В рамках визита руководства ИжГТУ в КНР был подписан ряд соглашений о сотрудничестве с ведущими образовательными организациями Китайской Народной Республики, проинформировала пресс-служба ИжГТУ в своём ТГ-канале. 

Это была первая рабочая поездка представителей высшей школы России в Китай после снятия карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Делегацию из Ижевска возглавлял и. о. ректора ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Александр Губерт. Двусторонние встречи состоялись в посольстве Китая в Москве, посольстве России и Русском доме в Пекине, образовательных корпорациях «Чжишан» и «Минь Ян». 

В результате подписанных соглашений была подана заявка в Министерство образования КНР на совместную образовательную программу «Мехатроника», разработанную с Вейхайским океанским профессиональным колледжем провинции Шаньдун. Это бакалавриат, который включает три года обучения в Китае и один учебный год в России.

Также ИжГТУ в партнерстве разработал дорожную карту создания совместного института с Цзянсуским профессионально-техническим институтом сельского и лесного хозяйства, где будет подготовка бакалавров по  программам «Мехатроника», «Машиностроение» и «Компьютерные технологии». 

 

13:15, 15 апреля, 2023
Константин Ижболдин
журналист
76
0
#ИжГТУ\n#Китай\n#вузы\n#партнерство\n#бакалавриат\n#студенты