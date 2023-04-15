Руководство ИжГТУ подписало соглашения о сотрудничестве с вузами Китая

Ижевск. Удмуртия. В рамках визита руководства ИжГТУ в КНР был подписан ряд соглашений о сотрудничестве с ведущими образовательными организациями Китайской Народной Республики, проинформировала пресс-служба ИжГТУ в своём ТГ-канале.

Это была первая рабочая поездка представителей высшей школы России в Китай после снятия карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Делегацию из Ижевска возглавлял и. о. ректора ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Александр Губерт. Двусторонние встречи состоялись в посольстве Китая в Москве, посольстве России и Русском доме в Пекине, образовательных корпорациях «Чжишан» и «Минь Ян».

В результате подписанных соглашений была подана заявка в Министерство образования КНР на совместную образовательную программу «Мехатроника», разработанную с Вейхайским океанским профессиональным колледжем провинции Шаньдун. Это бакалавриат, который включает три года обучения в Китае и один учебный год в России.

Также ИжГТУ в партнерстве разработал дорожную карту создания совместного института с Цзянсуским профессионально-техническим институтом сельского и лесного хозяйства, где будет подготовка бакалавров по программам «Мехатроника», «Машиностроение» и «Компьютерные технологии».