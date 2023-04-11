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Форум молодежных инициатив пройдет в Ижевске

12:03, 11 апреля, 2023
Форум молодежных инициатив пройдет в Ижевске
12:03, 11 апреля, 2023
403
0
#Ижевск\n#форум\n#молодежь\n#Гордума Ижевска
403
0

На мероприятие приглашают молодых ижевчан с социально значимыми проектами.

Ижевск. Удмуртия. 24 апреля в столице Удмуртии пройдет Форум молодежных инициатив, который организует Городская дума Ижевска при поддержке Молодежного парламента Ижевска. 

Цель форума — объединить активную молодежь и сформировать банк молодежных проектов и инициатив, направленных на развитие Ижевска.

Участники Форума совместно с экспертами будут работать на нескольких тематических площадках, посвященных вопросам социальной политики, экономической политики и предпринимательства, спорта, профилактики негативных зависимостей в среде молодежи, патриотического воспитания молодежи, ЖКХ, градостроительства, экологии, местного самоуправления, информационной политики.

Участниками Форума могут стать молодые жители Ижевска от 16 до 35 лет: старшеклассники, студенты, работающая молодежь, лидеры молодежных объединений, организаторы работы с молодежью и т. д.

«Приглашаю на форум молодежь с интересными идеями и проектами. Считаю, что для многих форум откроет возможности для реализации своего проекта и станет хорошей репетицией для успешного участия в объявленном конкурсе по отбору в Молодежный парламент Ижевска IV созыва», — отметил Председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев. 

Зарегистрироваться на Форум молодежных инициатив можно до 14 апреля включительно по ссылке.

12:03, 11 апреля, 2023
403
0
#Ижевск\n#форум\n#молодежь\n#Гордума Ижевска