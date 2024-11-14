Гордума Ижевска решила приватизировать МУП «ДРЭУ»

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска решили приватизировать муниципальное унитарное предприятие «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» (МУП «ДРЭУ»). Такое решение приняли народные избранники на сессии утром четверга, 14 ноября.

Теперь до конца 2024 года МУП «ДРЭУ» внесут в Прогнозный план приватизации. Напомним, приватизация МУПов проходит в соответствии с новыми нормами федерального законодательства. Если до 1 января 2025 года какое-либо МУП не будет упразднено или реорганизовано, его придётся ликвидировать законодательно. Пока что Гордума Ижевска намерена реорганизовать ДРЭУ в АО.

Напомним, в марте этого года Гордума наоборот проголосовала против приватизации двух МУПов.