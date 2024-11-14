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Гордума Ижевска решила приватизировать МУП «ДРЭУ»

09:55, 14 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Гордума Ижевска решила приватизировать МУП «ДРЭУ»
09:55, 14 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
176
0
#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#приватизация\n#ДРЭУ
Источник фото: ИА «Сусанин»
176
0

Предприятие намерены реорганизовать в АО.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска решили приватизировать муниципальное унитарное предприятие «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» (МУП «ДРЭУ»). Такое решение приняли народные избранники на сессии утром четверга, 14 ноября.

Теперь до конца 2024 года МУП «ДРЭУ» внесут в Прогнозный план приватизации. Напомним, приватизация МУПов проходит в соответствии с новыми нормами федерального законодательства. Если до 1 января 2025 года какое-либо МУП не будет упразднено или реорганизовано, его придётся ликвидировать законодательно. Пока что Гордума Ижевска намерена реорганизовать ДРЭУ в АО.

Напомним, в марте этого года Гордума наоборот проголосовала против приватизации двух МУПов. 

09:55, 14 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
176
0
#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#приватизация\n#ДРЭУ