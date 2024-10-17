Гордума Ижевска увеличила доходную часть бюджета города на 259 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Городской думы Ижевска на сессии 17 октября утвердили изменения в городской бюджет 2024 года. Как сообщает пресс-служба администрации города, доходная часть бюджета увеличилась на 259 млн рублей.

Сделано это за счёт роста плановых показателей по налоговым поступлениям. Из этих средств основная часть расходов направлена на софинансирование оплаты труда сотрудников детских садов и школ, не задействованных в образовательном процессе.

Кроме того, предусмотрена субсидия муниципальному транспортному предприятию, расходы на обслуживание новых светоточек, оплату коммунальных услуг в загсах.