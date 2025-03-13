Гордума планирует привести местные программы в соответствие с федеральным бюджетным законодательством.
Ижевск. Удмуртия. Депутат Гордумы Ижевска Игорь Стыценко провёл заседание постоянной комиссии по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии. Как сообщает пресс-служба администрации города, депутаты рассмотрели повестку ближайшей сессии муниципального парламента, которая состоится 20 марта.
На ней предстоит внести изменения в целый ряд муниципальных программ для приведения их в соответствие с федеральным и бюджетным законодательством. Так, планируется увеличить финансирование мероприятий по модернизации муниципальной системы оповещения и информирования населения.
Изменения также вносятся в Устав города Ижевска и в Положение о муниципальном земельном контроле.
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