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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Финансирование системы оповещения населения увеличат в Ижевске

12:55, 13 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Финансирование системы оповещения населения увеличат в Ижевске
12:55, 13 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
107
0
#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#система оповещения
Источник фото: @arzik2
107
0

Гордума планирует привести местные программы в соответствие с федеральным бюджетным законодательством.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Гордумы Ижевска Игорь Стыценко провёл заседание постоянной комиссии по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии. Как сообщает пресс-служба администрации города, депутаты рассмотрели повестку ближайшей сессии муниципального парламента, которая состоится 20 марта.

На ней предстоит внести изменения в целый ряд муниципальных программ для приведения их в соответствие с федеральным и бюджетным законодательством. Так, планируется увеличить финансирование мероприятий по модернизации муниципальной системы оповещения и информирования населения.

Изменения также вносятся в Устав города Ижевска и в Положение о муниципальном земельном контроле.

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12:55, 13 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
107
0
#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#система оповещения