Ижевск. Удмуртия. Депутат Гордумы Ижевска Игорь Стыценко провёл заседание постоянной комиссии по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии. Как сообщает пресс-служба администрации города, депутаты рассмотрели повестку ближайшей сессии муниципального парламента, которая состоится 20 марта.

На ней предстоит внести изменения в целый ряд муниципальных программ для приведения их в соответствие с федеральным и бюджетным законодательством. Так, планируется увеличить финансирование мероприятий по модернизации муниципальной системы оповещения и информирования населения.

Изменения также вносятся в Устав города Ижевска и в Положение о муниципальном земельном контроле.