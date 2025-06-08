Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершилась публичная защита проектов участников конкурсного отбора в Молодёжный парламент при Гордуме. Об этом сообщается на портале администрации столицы Удмуртии.

В пятницу, 6 июня, председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев провёл заседание оргкомитета конкурса по формированию Молодежного парламента, где были подведены итоги конкурсного отбора. По результатам первого этапа конкурса в очной защите конкурсных работ приняли участие 58 кандидатов.

Со 2 по 6 июня будущие молодые парламентарии защищали свои проекты, среди которых — поддержка молодых специалистов в образовательных учреждениях, профилактика вредных привычек, экология, патриотическое воспитание молодежи, подготовка кадров для строительной отрасли, финансовая грамотность молодежи, продвижение молодых предпринимателей. Были и проекты, направленные на создание мобильных приложений, сайтов.

Кандидатов оценивали по нескольким критериям — актуальность, реалистичность, эффективность, коммуникативные навыки, компетентность участника, умение аргументировать свою позицию и отвечать на вопросы.

Из 58 кандидатов в пятый созыв Молодёжного парламента при Городской думе вошли 35 молодых парламентариев. Срок их полномочий составит 2 года.

«Все ребята, прошедшие в финал конкурса, интересные, целеустремленные, заинтересованы в активной работе и реализации значимых проектов на благо города. Среди финалистов есть студенты, старшеклассники, волонтеры, молодые предприниматели и педагоги. Уверен, что пятый созыв будет сильный. Многие депутаты ещё на этапе формирования наметили себе будущих коллег. С ними они планируют активно сотрудничать, реализуя общие проекты и инициативы», — отметил Фарит Губаев.

Список кандидатов будет опубликован на официальном сайте города Ижевска izh.ru на следующей неделе.