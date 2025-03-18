Ижевск. Удмуртия. В Ижевске предлагают исключить Контрольно-счётную палату Ижевска из структуры городской думы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Данный вопрос изменения Устава города обсудили на публичных слушаниях 17 марта. Поправки представила начальник Правового управления Татьяна Серегина. Она отметила, что изменения нужны для приведения документа в соответствие с федеральным законодательством.

В новой версии Устава Контрольно-счётная палата Ижевска войдёт в структуру органов местного самоуправления. Отмечается, что она также будет формироваться муниципальным парламентом и останется ему подотчётной.

Также планируется дополнить полномочия палаты в части осуществления имущественных и иных прав и обязанностей, издания муниципальных правовых актов.

Итоговое решение по данным изменениям будет принято на очередной сессии Гордумы Ижевска 20 марта.