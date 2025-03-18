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Контрольно-счётная палата Ижевска может выйти из структуры Гордумы

16:33, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Контрольно-счётная палата Ижевска может выйти из структуры Гордумы
16:33, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
163
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поправки\n#Гордума Ижевска
Источник фото: администрация Ижевска
163
0

Её предлагают внести в структуру органов местного самоуправления.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске предлагают исключить Контрольно-счётную палату Ижевска из структуры городской думы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Данный вопрос изменения Устава города обсудили на публичных слушаниях 17 марта. Поправки представила начальник Правового управления Татьяна Серегина. Она отметила, что изменения нужны для приведения документа в соответствие с федеральным законодательством. 

В новой версии Устава Контрольно-счётная палата Ижевска войдёт в структуру органов местного самоуправления. Отмечается, что она также будет формироваться муниципальным парламентом и останется ему подотчётной. 

Также планируется дополнить полномочия палаты в части осуществления имущественных и иных прав и обязанностей, издания муниципальных правовых актов.

Итоговое решение по данным изменениям будет принято на очередной сессии Гордумы Ижевска 20 марта. 

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16:33, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
163
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поправки\n#Гордума Ижевска