Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался конкурс по отбору кандидатур в Молодёжный парламент города пятого созыва. Соответствующая информация опубликована на сайте горадминистрации.

С 24 марта молодые ижевчане могут подать документы для участия в конкурсе на вхождение в V созыв Молодёжного парламента при городской думе. Этот совещательный орган дает возможность активной молодежи влиять на развитие города и предлагать собственные инициативы.

Основные требования к кандидатам:

- возраст от 16 до 35 лет;

- постоянная регистрация в Ижевске;

- готовность к общественной работе сроком на 2 года.

Документы в оргкомитет предоставляются с 24 марта по 30 апреля. Затем специальная комиссия рассмотрит конкурсные работы кандидатов. Со 2 по 5 июня пройдёт защита участниками своих проектов.

По итогам будет сформирован состав из 35 молодых парламентариев, которые получат возможность участвовать в законотворческой деятельности и продвигать молодежные инициативы.

Заявки принимаются в администрации города (ул. Пушкинская, 276, каб. 318). Дни приема: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 12.00 до 12.48.

Дополнительная информация о конкурсе размещена по ссылке.

Напомним, ранее был сформирован Молодёжный парламент при Госсовете Удмуртии. Его председателем стал Павел Белкин.