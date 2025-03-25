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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске началось формирование Молодёжного парламента 

16:51, 25 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске началось формирование Молодёжного парламента 
16:51, 25 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Гордума Ижевска\n#Молодёжный парламент
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Заявки от кандидатов принимаются с 24 марта по 30 апреля. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался конкурс по отбору кандидатур в Молодёжный парламент города пятого созыва. Соответствующая информация опубликована на сайте горадминистрации. 

С 24 марта молодые ижевчане могут подать документы для участия в конкурсе на вхождение в V созыв Молодёжного парламента при городской думе. Этот совещательный орган дает возможность активной молодежи влиять на развитие города и предлагать собственные инициативы.

Основные требования к кандидатам:

- возраст от 16 до 35 лет;
- постоянная регистрация в Ижевске;
- готовность к общественной работе сроком на 2 года.

Документы в оргкомитет предоставляются с 24 марта по 30 апреля. Затем специальная комиссия рассмотрит конкурсные работы кандидатов. Со 2 по 5 июня пройдёт защита участниками своих проектов. 

По итогам будет сформирован состав из 35 молодых парламентариев, которые получат возможность участвовать в законотворческой деятельности и продвигать молодежные инициативы.

Заявки принимаются в администрации города (ул. Пушкинская, 276, каб. 318). Дни приема: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 12.00 до 12.48.

Дополнительная информация о конкурсе размещена по ссылке

Напомним, ранее был сформирован Молодёжный парламент при Госсовете Удмуртии. Его председателем стал Павел Белкин. 

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16:51, 25 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
7
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Гордума Ижевска\n#Молодёжный парламент