Выпускникам школ Ижевска вручили 332 медали

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в пятницу, 8 июля, состоялась праздничная церемония вручения медалей выпускникам школ. Торжество прошло в городском Дворце детского (юношеского) творчества.

Главными гостями праздника стали 332 выпускника, которые после 11 лет успешной учебы подтвердили свои знания и стали медалистами. 211 получали медали «За особые успехи в учении» Российской Федерации и 121 наградили медалями города Ижевска.

Среди них стобалльники, призеры и победители олимпиад и конкурсов различных уровней, спортсмены, музыканты, танцоры, грантополучатели, активисты детских общественных движений.

Успешных выпускников приветствовали министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова и главу Ижевска Олег Бекмеметьев.

«Вы здорово потрудились. Ни одна награда просто так не даётся. Прекрасно понимаю, сколько это стоило труда. Даже если человек талантлив, то в первую очередь это — труд. За это вас стоит уважать», — сказала Светлана Болотникова.

Также она выразила надежду, что выпускники вернутся обратно в Удмуртию и в Ижевск в частности, даже если они получат новое образование в другом регионе.

Глава Ижевска, в свою очередь, также поздравил выпускников и отметил: «Все эти долгие школьные годы вы успешно боролись со сложными задачами из учебника, но это была не самая сложная работа. Наверняка каждый из вас скажет, что сложнее было победить себя — потому что чтобы получить такие знания, которыми вы теперь обладаете, необходимо было лишать себя свободного времени, отказывать себе в увлечениях и желаниях. Всё это время вас поддерживали, переживали родители и школьные наставники, вложившие и свой многолетний труд в успехи ребят. И их так же, как и самих выпускников, сегодня можно назвать победителями».

В хорошей учёбе отличились ученики школ № 50, 60, 76, 88, лицея №14 и других учебных заведений города. Все ребята выразили благодарность своим педагогам.

Теперь у них большие планы – учиться дальше, поступать в ведущие вузы нашей страны, получать выбранные профессии. Но их всегда будут ждать в родном городе, где они достигли своих первых успехов.