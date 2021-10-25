Школы Удмуртии перейдут на дистанционное обучение с 8 ноября

До того у школьников будут каникулы.

Ижевск. Удмуртия. С 8 ноября школы Удмуртии перейдут на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Об этом журналистам сообщила министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

С 30 октября по 7 ноября школы уходят на каникулы, студенты СПО и вузов будут обучаться сами на дому, им дадут задания на всю неделю. ДПО не работает вовсе. Детсады функционируют в режиме дежурных групп.

С 8 ноября в школах, СПО, вузах, ДПО вводится дистанционный режим работы. Дошкольные учреждения будут работать как и прежде.

Школы-интернаты для лиц с ОВЗ и кадетский корпус работают в обычном режиме.

На карантин по ковиду в Удмуртии закрыт 1 детсад и 457 классов школ и групп СПО, по ОРВИ — 2 детских сада, 113 классов и групп.

В 10 муниципалитетах республики функционируют пришкольные лагеря. 10 загородных лагерей работают на каникулах. На месте работает только привитый персонал с отрицательным ПЦР-тестом при загрузке 75%. В лагерях отдыхают около 6 тыс. детей.

Около 70% всех сотрудников образовательной сферы привились от коронавируса.

Напомним, что с 25 октября в Удмуртии вступили в силу новые ограничения по ковиду.