Новые антиковидные ограничения начали действовать в Удмуртии

Многие из них продлятся вплоть до особого распоряжения.

Ижевск. Удмуртия. С понедельника, 25 октября, в Удмуртии начали действовать новые ограничительные меры из-за негативного развития эпидситуации по коронавирусу в республике и стране. Редакция «Сусанина» решила напомнить читателям о них:

- прекращается работа общепита внутри торговых и торгово-развлекательных центров, если у заведения нет отдельного входа в зал с улицы для посетителей;

- посещение физкультурных, спортивных организаций и фитнес-центров теперь возможно в том случае, если и у сотрудников, и у гостей есть один из «обязательных документов»: о пройденной вакцинации, недавно перенесённом заболевании ковидом, отрицательный результат ПЦР-теста не «старше» 72 часов. На входе обязательна термометрия.

В субботу, 30 октября, к упомянутым выше добавятся ещё ограничения, действующие в «нерабочие дни» до 7 ноября:

- ТРЦ, общепит, СПА-салоны, салоны красоты, парикмахерские, солярии, массажные салоны, бани, сауны смогут работать, если у сотрудников и посетителей есть один из упомянутых выше «обязательных документов». На входе во все учреждения обязательна термометрия;

- несовершеннолетним запрещено посещать торговые центры и ТРЦ без сопровождения взрослых. Самим детям ПЦР-тест необязателен;

- детские сады работают в режиме дежурных групп.

Кроме того, с 30 октября и до особого распоряжения:

- школы, СПО, вузы и учреждения допобразования переходят на дистант;

- услуги в МФЦ в очной форме возможны лишь по предварительной записи и при разделении потоков посетителей с упомянутыми выше «обязательными документами» и посетителей, не имеющих таковых;

- гостиницы и хостелы могут принимать посетителей только с «обязательными документами»;

- жители в возрасте 60 лет и старше обязаны соблюдать режим самоизоляции, если не являются работниками системы здравоохранения, либо их нахождение на рабочем месте важно для функционирования организации.