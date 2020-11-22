Финалистов премии «Студент года» назвали в Удмуртии

Сам финал премии состоится в начале декабря в Москве.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги регионального этапа всеоссийской национальной премии «Студент года — 2020». Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики в воскресенье, 22 ноября.
Финалистов определили в восьми индивидуальных и восьми коллективных номинациях. После награждения ребята отправились в лагерь «Дружба» на образовательный интенсив. В течение двух дней они будут проходить мастер-классы по составлению и защите презентации, решать кейсы, знакомиться друг с другом и готовиться к испытаниям на всероссийском этапе. Финал премии «Студент года — 2020» состоится со 2 по 6 декабря в Москве.
Финалисты среди студентов профессиональных образовательных организаций:
- Андрей Лебедев — «Общественник года»;
- Филиал СамГУПС в Ижевске — «Добровольческое объединение года»;
- Надежда Глазырина — «Спортсмен года»;
- Военно-патриотический отряд «Юнармия» — «Патриотическое объединение года»;
- Динара Габдрахманова — «Творческая личность года»;
- Агата Волкова — «Профессионал года»;
- Динара Балтычева — «Председатель совета обучающихся года»;
- Елизавета Кодочикова — «Староста года»;
- Ижевский торгово-экономический техникум, клуб «Активный счёт» — «Студенческий клуб года».
Финалисты среди студентов образовательных организаций высшего образования:
- Сомон Табаров — «Иностранный студент года»;
- Волонтёрский центр ИжГТУ — «Добровольческое объединение года»;
- Студенческий отряд охраны правопорядка «Сириус» — «Патриотическое объединение года»;
- ГГПИ имени В. Г. Короленко — «Студенческое научное общество года»;
- Диана Сидорова — «Творческая личность года»;
- Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов ГГПИ имени В. Г. Короленко — «Юридическое объединение года»;
- Комиссия по качеству образования Совета обучающихся ГГПИ имени В. Г. Короленко — «Комиссия по качеству образования года».