Финалистов премии «Студент года» назвали в Удмуртии

Сам финал премии состоится в начале декабря в Москве.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги регионального этапа всеоссийской национальной премии «Студент года — 2020». Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики в воскресенье, 22 ноября.

Финалистов определили в восьми индивидуальных и восьми коллективных номинациях. После награждения ребята отправились в лагерь «Дружба» на образовательный интенсив. В течение двух дней они будут проходить мастер-классы по составлению и защите презентации, решать кейсы, знакомиться друг с другом и готовиться к испытаниям на всероссийском этапе. Финал премии «Студент года — 2020» состоится со 2 по 6 декабря в Москве.

Финалисты среди студентов профессиональных образовательных организаций:

- Андрей Лебедев — «Общественник года»;

- Филиал СамГУПС в Ижевске — «Добровольческое объединение года»;

- Надежда Глазырина — «Спортсмен года»;

- Военно-патриотический отряд «Юнармия» — «Патриотическое объединение года»;

- Динара Габдрахманова — «Творческая личность года»;

- Агата Волкова — «Профессионал года»;

- Динара Балтычева — «Председатель совета обучающихся года»;

- Елизавета Кодочикова — «Староста года»;

- Ижевский торгово-экономический техникум, клуб «Активный счёт» — «Студенческий клуб года».

Финалисты среди студентов образовательных организаций высшего образования:

- Сомон Табаров — «Иностранный студент года»;

- Волонтёрский центр ИжГТУ — «Добровольческое объединение года»;

- Студенческий отряд охраны правопорядка «Сириус» — «Патриотическое объединение года»;

- ГГПИ имени В. Г. Короленко — «Студенческое научное общество года»;

- Диана Сидорова — «Творческая личность года»;

- Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов ГГПИ имени В. Г. Короленко — «Юридическое объединение года»;

- Комиссия по качеству образования Совета обучающихся ГГПИ имени В. Г. Короленко — «Комиссия по качеству образования года».