Пока они работают в режиме дежурных групп.

Ижевск. Удмуртия. С 1 сентября детские сады в Удмуртии вернутся к обычному режиму работы. Об этом в прямом эфире сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса дошкольные учреждения в регионе работают в режиме дежурных групп. Руководитель республики отметил, что власти получали множество просьб вернуться к привычному режиму.

Бречалов подчеркнул, что по вопросам возобновления работы садов необходимо будет обращаться к заведующим. Сотрудникам и родителям придется соблюдать особые меры безопасности.

Также предполагается, что с 1 сентября в обычном режиме начнут работать все образовательные учреждения – школы, колледжи, техникумы и вузы.