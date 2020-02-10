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Бесплатные курсы по изучению корейского языка стартуют в Ижевске

13:45, 10 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
Бесплатные курсы по изучению корейского языка стартуют в Ижевске
13:45, 10 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
247
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#обучение\n#иностранные языки\n#библиотека
Фото: pixabay.com
247
0

Посетить их может любой желающий старше 14 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартуют бесплатные курсы по изучению корейского языка. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры Удмуртии.

«Учитывая, что язык — это одно из средств общения, ведения бизнеса и познания менталитета партнера, знание корейского языка становится необходимым для многих россиян», — сообщили в пресс-службе министерства.

Курсы корейского начнут вести в Республиканской библиотеке для детей и юношества (улица Пушкинская, 200). Здесь ждут молодёжь старше 14 лет и взрослых. Занятия проводит носитель языка — студент УдГУ, кореец Джукен. Занятия будут проходить по пятницам с 18:00 до 19:00. Первое занятие — 21 февраля 2020 года.

Обязательна электронная регистрация по ссылке.

Подробности у руководителей курсов по телефону: Ирина 8-982-821-55-21, Софья 8-963-063-74-01.

13:45, 10 февраля, 2020
Дмитрий Стрелков
247
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#обучение\n#иностранные языки\n#библиотека

 

 

 


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