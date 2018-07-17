play
pause
  • $ 62.26 ↓
  • € 72.8 ↑

Новые ясли на 80 мест планируют построить в Глазове

12:03, 17 июля, 2018
Диана Ворончихина
12:03, 17 июля, 2018
Диана Ворончихина
157
0
#дети\n#образование\n#Глазов\n#Удмуртия\n#дошкольное образование
Фото: glazov-gov.ru
157
0

В учреждение будут принимать детей с 2 месяцев до 3 лет.

Глазов. Удмуртия. В Глазове появятся новые ясли на 80 мест. Как сообщает пресс-служба администрации города, построить здание планируется в рамках государственной программы «Развитие образования».

Для этого город планирует войти в федеральный проект, в рамках которого из федерального бюджета будет выделено 55 млн рублей на строительство яслей на территории Удмуртии.

Сегодня в Глазове решена проблема с местами в детских садах, а вот малышам мест в группах не хватает. Новые ясли будут принимать детей с 2 месяцев до 3 лет.

По расчетам проектировщиков «Удмуртгражданпроект», для здания яслей потребуется территория 6000-7000 кв.м. Размещаться здание будет в районе домов 75, 79 по улице Куйбышева. Сейчас администрация города ведет переговоры с инвестором-строительной компанией об участии в проекте.

Напомним, что в 2018 году в Удмуртии в 2018 году планируют построить 40 яслей. На эти цели из федерального бюджета регион получит 632 млн рублей, доля софинансирования региона составит порядка 140 млн рублей.

12:03, 17 июля, 2018
Диана Ворончихина
157
0
#дети\n#образование\n#Глазов\n#Удмуртия\n#дошкольное образование

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Удмуртии поймали надругавшегося над 7-летней девочкой мужчину

11:07, 13 июля, 2018
10153

Удмуртию засыпал крупный град

7530
14:00, 10 июля, 2018

Власти Ижевска продали лагерь «Соловьевские дачи» за 10 млн рублей

6672
14:13, 12 июля, 2018

Можгинский завод планирует выпускать 2 тыс минитракторов «Батыр» в год

6475
11:31, 13 июля, 2018

Власти Удмуртии прокомментировали ситуацию с непостроенным тракторным заводом

5761
08:30, 13 июля, 2018

Преподавателя МГУ подозревают в хищении 39 млн рублей

18:20, 10 июля, 2018
2249

На Камчатке медведь «потоптался» на крыше иномарки

2003
16:22, 13 июля, 2018

Более 9 млрд рублей экс-полковника полиции Захарченко перечислили в бюджет

1956
14:44, 12 июля, 2018

В Орле неизвестные похитили владельца агрохолдинга «Орловская Нива»

1949
13:37, 11 июля, 2018

Умер осужденный вместе с Навальным по «делу Кировлеса» бизнесмен Петр Офицеров‍

1910
14:30, 14 июля, 2018

В Таиланде из затопленной пещеры спасли всех детей

15:45, 10 июля, 2018
2000

Делай ноги: варан пытается спастись от напавшей на него кобры

1955
13:53, 13 июля, 2018

Украина потеряла более 500 млн гривен после строительства Крымского моста

1933
18:35, 13 июля, 2018

В Неваде отложили смертную казнь из-за незаконного получения препарата для инъекций

1923
13:50, 12 июля, 2018

Власти Германии увеличат выплаты пережившим холокост

1882
19:31, 11 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: первый электробус и опасность обрушения перекрестков в Ижевске

16 июля, 2018

Электробус

16 июля, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

13 июля, 2018