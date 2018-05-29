Более 4 тыс бюджетных мест выделили в вузах Удмуртии на 2018-2019 учебный год

Приёмная кампания в республике стартует 20 июня.

Ижевск. Удмуртия. Приёмная кампания в вузах Удмуртской Республики начнётся 20 июня. Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, в 2018-2019 учебном году в вузах Удмуртии предусмотрено более 4 тыс. бюджетных мест.

В Ижевском государственном техуниверситете имени М. Т. Калашникова на очной форме обучения в этом учебном году по программам бакалавриата и специалитета выделено 940 бюджетных мест, в магистратуре - 429. В 2017-2018 учебном году минимальная стоимость обучения на очной форме в ИжГТУ составляла 66,5 тыс. рублей, максимальная - 123,6 тыс. рублей. В наступающем учебном году произойдёт повышение, ориентировочно на уровень инфляции.

В Удмуртском госуниверситете имеется 866 бюджетных мест на очной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета, в магистратуре - 478. Минимальная стоимость обучения в УдГУ в прошлом году составляла 78 тыс. рублей, максимальная - 136 тыс. рублей.

В Ижевской государственной сельхозакадемии на очной форме обучения - 428 бюджетных мест на бакалавриате, 75 - на специалитете и 184 - в магистратуре. Минимальная стоимость обучения в ИжГСХА в прошлом учебном году была 69,3 тыс. рублей, максимальная - 89,8 тыс. рублей.

В Ижевской государственной медакадемии бюджетные места выделены в направлениях «Лечебное дело» - 275, «Педиатрия» - 110, «Стоматология» - 30.

В Глазовском государственном пединституте имени В. Г. Короленко выделено 305 бюджетных мест. В прошлом году минимальная стоимость обучения в ГГПИ составляла 70,4 тыс. рублей, максимальная - 78,8 тыс. рублей.