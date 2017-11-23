LIVE: в ИжГТУ организовали круглый стол по подготовке кадров для ОПК

Информационное агентство “Сусанин” ведет видеотрансляцию со всероссийского мероприятия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском государственном техническом университете имени М.Т. Калашникова организовали круглый стол, посвященный лучшим практикам взаимодействия вузов и предприятий при подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса.

Мероприятие проходит в рамках всероссийского совещания “Развитие кадрового потенциала ОПК: федеральные программы и региональная кадровая политика”, которое проходит в Ижевске на базе технического университета.

Круглый стол "Лучшие практики взаимодействия в области подготовки кадров для ОПК" Ижевск. ИжГТУ. Видео-трансляция круглого стола "Лучшие практики взаимодействия вузов и предприятий ОПК в области подготовки кадров" на X Всероссийском совещании " Развитие кадрового потенциала ОПК: федеральные программы и региональная кадровая политика"

В числе спикеров на круглом столе представлены ректор техуниверситета Валерий Грахов, директор департамента развития персонала госкорпорации “Роскосмос” Евгений Степанов, директор экспертно- аналитического центра развития кадрового потенциала ОПК МГТУ “СТАНКИН” Игорь Михайлов, представители вузов и предприятий России.

Информагентство “Сусанин” ведет трансляцию с мероприятия.