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      LIVE: в ИжГТУ организовали круглый стол по подготовке кадров для ОПК

      14:33, 23 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      14:33, 23 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
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      #кадры\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ОПК\n#проблемы
      Фото: ИА "Сусанин"
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      Информационное агентство “Сусанин” ведет видеотрансляцию со всероссийского мероприятия.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевском государственном техническом университете имени М.Т. Калашникова организовали круглый стол, посвященный лучшим практикам взаимодействия вузов и предприятий при подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса.

      Мероприятие проходит в рамках всероссийского совещания “Развитие кадрового потенциала ОПК: федеральные программы и региональная кадровая политика”, которое проходит в Ижевске на базе технического университета.

      Круглый стол "Лучшие практики взаимодействия в области подготовки кадров для ОПК"

      Ижевск. ИжГТУ. Видео-трансляция круглого стола "Лучшие практики взаимодействия вузов и предприятий ОПК в области подготовки кадров" на X Всероссийском совещании " Развитие кадрового потенциала ОПК: федеральные программы и региональная кадровая политика"

      В числе спикеров на круглом столе представлены ректор техуниверситета Валерий Грахов, директор департамента развития персонала госкорпорации “Роскосмос” Евгений Степанов, директор экспертно- аналитического центра развития кадрового потенциала ОПК МГТУ “СТАНКИН” Игорь Михайлов, представители вузов и предприятий России.

      Информагентство “Сусанин” ведет трансляцию с мероприятия.

      14:33, 23 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      302
      0
      #кадры\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ОПК\n#проблемы

       

       

       

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