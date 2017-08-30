В Ижевске на подготовку к новому учебному году школ и детских садов направили почти 150 млн рублей

1 сентября школы Ижевска примут 72 тыс. детей, из них 9 тыс. первоклассников.

Ижевск. Удмуртия. В 2017 году на подготовку школ и детских садов столицы Удмуртии направили 149 млн 667 тыс. рублей из регионального и муниципального бюджетов, а также по Реестрам наказов избирателей депутатам Госсовета Удмуртии и Городской думы Ижевска. Об этом на совещании по обеспечению комплексной безопасности объектов образования сообщил замглавы администрации города по социальной политике Михаил Тарасов.

Данные средства направлены на ремонт зданий (111 млн 67 тыс. рублей), на пожарную безопасность (5 млн 150 тыс. рублей), на антитеррористические мероприятия (11 млн 408 тыс. рублей). Также проводились мероприятия по укреплению материально-технической базы образовательных организаций.

Заместитель руководителя аппарата оперативного штаба Удмуртии Александр Егоров отметил, что работа по антитеррористической защищенности ведется, но необходимо технически укрепить учреждения и уделить больше внимания подготовке персонала. Так, на сегодня в школах и детсадах обеспечена круглосуточная охрана. Системой видеонаблюдения оборудованы 97% общеобразовательных и 100% дошкольных организаций. Пожарная сигнализация есть во всех учреждениях.

Как отметил глава Ижевска Юрий Тюрин, все школы и детские сады города готовы принять детей в новом учебном году. Уже 18 августа приемка школ и оценка готовности учреждений завершена. Есть некоторые замечания надзорных органов, руководителям образовательных организаций поставлена задача - устранить все недочеты в ближайшее время. Кроме того, будет продолжена работа по обеспечению противопожарной и антитеррористической защищенности зданий, капитально ремонтировать образовательные организации, устанавливать ограждения, восстанавливать при необходимости освещение и благоустраивать территории. Материальная база социальных учреждений с каждым годом должна улучшаться.

Сегодня в столице региона работает 96 общеобразовательных учреждений и 187 дошкольных образовательных организаций. В этом учебном году школы столицы Удмуртии планируют принять 72 тыс. детей, из них 9 тыс. детей. А в детских садах воспитываются 43 тыс. ребят.

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