Российский лидер прибудет в Ижевск во вторник, 27 июня.

Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Удмуртию подпишет соглашение о создании образовательного кластера. Как пишет Интерфакс, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Есть планы по созданию образовательного кластера. Будет подписано трехстороннее соглашение между правительством Удмуртии, концерном «Калашников» и Республиканским государственным центром многокомпетентных информационных компьютерных сред», - цитирует издание слова Пескова.

По его словам, Владимир Путин также побеседует с временно исполняющим обязанности главы региона Александром Бречаловым, встретится с молодыми специалистами концерна «Калашников» и посетит завод «Купол».

Напомним, российский лидер прибудет в Ижевск во вторник, 27 июня.