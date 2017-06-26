Президент России Владимир Путин приедет в Ижевск 27 июня

Столицу Удмуртии он пообещал посетить с рабочей поездкой еще во время прямой линии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевск приедет Президент России Владимир Путин. Столицу Удмуртии он посетит во вторник, 27 июня, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Известно, что основными темами поездки станут оборонная промышленность и проблема аварийного жилья в регионе. Также Владимир Путин проинспектирует первые результаты работы врио главы региона Александра Бречалова.

Напомним, 15 июня, во время «прямой линии» к Путину обратилась жительница барака по проезду Чапаева в Ижевске. Она рассказала, что дом признали аварийным, но расселить планируют только в 2029 году.

«Что могу сказать? Чушь, конечно. Соответствующие ресурсы на расселение из федерального бюджета выделяются, мы продлили программу расселения аварийного жилья, а оно у вас явно аварийное, что там говорить», - ответил Владимир Путин, добавив, что в ходе визита в Удмуртию заедет посмотреть на состояние дома.

Владимир Путин заедет в ижевский барак Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-15.

После «прямой линии» условия жизни ижевчанки проверили сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республике и региональной прокуратуры, специалисты Фонда капремонта и чиновники районной администрации.



На следующий день заместитель директора муниципального предприятия «Горсервис» Олег Резенов рассказал информагентству «Сусанин», что управляющая компания готова поменять сгнившие брусья, отремонтировать крышу, сделать ремонт и провести другие необходимые работы, но на это нужны большие деньги.