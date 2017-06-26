В ходе визита в Ижевск Президент России Владимир Путин посетит концерн «Калашников» и завод «Купол»

Российский лидер встретится с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками – победителями научно-технических конкурсов и соревнований.

Ижевск. Во время своей рабочей поездки в Ижевск Президент России Владимир Путин посетит концерн «Калашников» и завод «Купол». Как сообщает пресс-слжуба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на сайт Кремля, российский лидер встретится с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками – победителями научно-технических конкурсов и соревнований.

«В Ижевске глава государства посетит концерн «Калашников», где примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям», - говорится в сообщении.

Отметим, что на «Куполе» Путин ознакомится с технологией производства продукции военного и гражданского назначения.

Напомним, 15 июня, во время «прямой линии» к Путину обратилась жительница барака по проезду Чапаева в Ижевске. Она рассказала, что дом признали аварийным, но расселить планируют только в 2029 году.

После «прямой линии» условия жизни ижевчанки проверили сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республике и региональной прокуратуры, специалисты Фонда капремонта и чиновники районной администрации.

На следующий день заместитель директора муниципального предприятия «Горсервис» Олег Резенов рассказал информагентству «Сусанин», что управляющая компания готова поменять сгнившие брусья, отремонтировать крышу, сделать ремонт и провести другие необходимые работы, но на это нужны большие деньги.

Владимир Путин заедет в ижевский барак Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-15.