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      В ходе визита в Ижевск Президент России Владимир Путин посетит концерн «Калашников» и завод «Купол»

      17:04, 26 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      17:04, 26 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      1385
      0
      #Владимир Путин\n#Ижевск\n#Концерн Калашников\n#Россия\n#Удмуртия\n#завод\n#Путин
      Фото: kremlin.ru
      1385
      0

      Российский лидер встретится с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками – победителями научно-технических конкурсов и соревнований.

      Ижевск. Во время своей рабочей поездки в Ижевск Президент России Владимир Путин посетит концерн «Калашников» и завод «Купол». Как сообщает пресс-слжуба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на сайт Кремля, российский лидер встретится с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками – победителями научно-технических конкурсов и соревнований.

      «В Ижевске глава государства посетит концерн «Калашников», где примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям», - говорится в сообщении.

      Отметим, что на «Куполе» Путин ознакомится с технологией производства продукции военного и гражданского назначения.

      Напомним, 15 июня, во время «прямой линии» к Путину обратилась жительница барака по проезду Чапаева в Ижевске. Она рассказала, что дом признали аварийным, но расселить планируют только в 2029 году.

      После «прямой линии» условия жизни ижевчанки проверили сотрудники Следственного управления СК России по Удмуртской Республике и региональной прокуратуры, специалисты Фонда капремонта и чиновники районной администрации.

      На следующий день заместитель директора муниципального предприятия «Горсервис» Олег Резенов рассказал информагентству «Сусанин», что управляющая компания готова поменять сгнившие брусья, отремонтировать крышу, сделать ремонт и провести другие необходимые работы, но на это нужны большие деньги.

      Владимир Путин заедет в ижевский барак

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-15.

      Ижевский барак могут отремонтировать перед приездом Путина. Или нет

      Uploaded by ИА Сусанин on 2017-06-16.

      17:04, 26 июня, 2017
      Георгий Поветкин
      1385
      0
      #Владимир Путин\n#Ижевск\n#Концерн Калашников\n#Россия\n#Удмуртия\n#завод\n#Путин

       

       

       

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