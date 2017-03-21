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      Лучшим учителем татарского языка в России стала педагог из Ижевска

      10:51, 21 марта, 2017
      Яна Шамаева
      10:51, 21 марта, 2017
      Яна Шамаева
      209
      0
      #образование\n#Ижевск\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#татары
      Фото: pixabay.com
      209
      0

      Расиля Габдрахманова работает в гимназии №6.

      Ижевск. Удмуртия. Педагог из Ижевска стала победителем всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы». Расиля Габдрахманова работает в гимназии №6, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

      «Учитель татарского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 6 имени Габдуллы Тукая» города Ижевска Расиля Искандаровна Габдрахманова признана победителем заключительного этапа всероссийского конкурса», - говорится в сообщении.

      10:51, 21 марта, 2017
      Яна Шамаева
      209
      0
      #образование\n#Ижевск\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#татары
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