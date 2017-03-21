Лучшим учителем татарского языка в России стала педагог из Ижевска

Расиля Габдрахманова работает в гимназии №6.

Ижевск. Удмуртия. Педагог из Ижевска стала победителем всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы». Расиля Габдрахманова работает в гимназии №6, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

«Учитель татарского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 6 имени Габдуллы Тукая» города Ижевска Расиля Искандаровна Габдрахманова признана победителем заключительного этапа всероссийского конкурса», - говорится в сообщении.