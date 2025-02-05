Удмуртия. Музей-заповедник «Петергоф» анонсировал музейные маршруты (0+) в Сарапуле и Ижевске в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил генеральный директор музея Роман Ковриков на пресс-конференции в ТАСС.

Именно в эти города в военные годы были эвакуированы музейные экспонаты из «Петергофа». В рамках проекта запланированы научные мероприятия, лекции для школьников и студентов, а также выставки, посвященные подвигу сохранения культурных ценностей.

«Мы хотим рассказать о героизме жителей Удмуртии, которые помогли сохранить музейные предметы», — отметил Ковриков.