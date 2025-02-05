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Музей-заповедник «Петергоф» запускает музейные маршруты в Удмуртию к 80-летию Победы

10:10, 05 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Музей-заповедник «Петергоф» запускает музейные маршруты в Удмуртию к 80-летию Победы
10:10, 05 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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Источник фото: ИА «Сусанин»
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Сарапул и Ижевск станут центрами мероприятий.

Удмуртия. Музей-заповедник «Петергоф» анонсировал музейные маршруты (0+) в Сарапуле и Ижевске в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил генеральный директор музея Роман Ковриков на пресс-конференции в ТАСС.

Именно в эти города в военные годы были эвакуированы музейные экспонаты из «Петергофа». В рамках проекта запланированы научные мероприятия, лекции для школьников и студентов, а также выставки, посвященные подвигу сохранения культурных ценностей. 

«Мы хотим рассказать о героизме жителей Удмуртии, которые помогли сохранить музейные предметы», — отметил Ковриков.

10:10, 05 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
161
0