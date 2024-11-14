В Удмуртии в селе Сюмси откроется новый кинозал

Сюмси. Удмуртия. В декабре 2024 года в Сюмсях на базе районного Дома культуры откроется новый кинозал. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Удмуртской Республики.

В данный момент в Доме культуры началось переоборудование помещения для установки высокотехнологичного кинооборудования. Также ведутся предварительные работы для последующей установки новых кресел и профессиональной акустической системы. Всего на реализацию проекта выделено 9 млн рублей.

Походы в новый кинотеатр будут возможны по «Пушкинской карте». Также сейчас ведутся переговоры с учителями о том, чтобы школьники могли посещать кинозал для просмотра кинолекториев и открытых уроков, посвящённых теме «Кино».

Отмечается также, что жители села смогут смотреть фильмы, которые выходят в прокат в городских коммерческих кинотеатрах, прямо в Районном доме культуры.

«Жители Сюмсинского района с нетерпением ждут открытия кинозала, который позволит обогатить досуг в районном центре и предоставит возможность подрастающему поколению при помощи кинофильмов знакомиться с историей российского кино. Это радостное событие позволит не только улучшить материально-техническую базу нашего учреждения, но и осуществить давнюю мечту кинолюбителей», – отметила директор Районного дома культуры Сюмсинского района Надежда Корякина.

Открытие состоится благодаря федеральной программе по модернизации кинозалов, которая реализуется в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

В министерстве культуры также добавляют, что на сегодняшний день в Удмуртии работают 18 муниципальных кинозалов, а до конца года планируется открыть ещё три: в Завьяловском, Вавожском и Каракулинском районах.