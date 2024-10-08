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В Удмуртии появится региональный филиал Национального центра «Россия»

17:52, 08 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии появится региональный филиал Национального центра «Россия»
17:52, 08 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Россия\n#туризм
Фото: ИА «Сусанин»
48
0

По распоряжению президента он должен появиться к 2027 году.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на заседании президиума Госсовета Удмуртии и министерства по туризму региона обсудили вопрос создания к 2027 году филиала Национального центра «Россия». Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Филиал должен будет рассказать и показать достижения региона за последние 20 лет, а также стать точкой притяжения для жителей и гостей Удмуртии.

Для определения места, где расположится филиал, был проведён опрос среди жителей. Самыми популярными вариантами оказались Главный корпус Оружейного завода и парк имени Кирова.

«Второй вариант более реалистичен для реализации в срок до 2027 года, как это обозначено в распоряжении Президента», – рассказала министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

Она также подчеркнула, что вход в филиал Национального центра будет общедоступным, бесплатным. Эта территория станет магнитом туристического притяжения благодаря постоянной экспозиции и событийной программе.

17:52, 08 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Россия\n#туризм