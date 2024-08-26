Бесплатные экскурсии и мастер-классы пройдут в Сарапуле 31 августа

Сарапул. Удмуртия. Жители и гости Сарапула смогут побывать на бесплатных экскурсиях 31 августа. Как сообщает пресс-служба Минтуризма Удмуртии, город присоединился к всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб».

31 августа в 12:00 в старинном купеческом городе на Каме одновременно стартуют 12 музейных, пешеходных, авторских экскурсий и мастер-классов.

Желающие смогут попасть на экскурсию по центральной части города с историком, аттестованным гидом Оксаной Селезнёвой, погрузиться в атмосферу старины на экскурсии-прогулке по парковой территории Купеческих дач, познакомиться с частной коллекцией советской фото и кино-техники Виктора Волкова, подняться на действующую пожарную каланчу, построенную в конце XIX в. И это лишь малая часть активностей, которая ждет гостей.

Отмечается, что в бесплатных экскурсиях и мастер-классах «Экскурсионного флэшмоба» смогут принять участие не менее 350 жителей и гостей Сарапула. Список бесплатных экскурсий, которые можно будет посетить 31 августа, может быть расширен. За обновлениями можно следить на сайте. Там же можно и записать на понравившуюся экскурсию или мастер-класс.

Возрастное ограничение: 12+