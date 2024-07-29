В Ижевске отметят столетие композитора Германа Корепанова

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 30 июля запланированы торжественные мероприятия в честь столетия со дня рождения удмуртского композитора Германа Корепанова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Удмуртии.

Мероприятия начнутся в 09:00 с возложения цветов к мемориальной доске Германа Корепанова на доме, где он жил по адресу: улица Советская, 15.

Также в музее изобразительных искусств начнёт работу экспозиция, посвящённая жизни и творчеству композитора. Начало в 10:00. Там же состоится церемония гашения конверта с изображением портрета Германа Афанасьевича.

После открытия экспозиции в музее изобразительных искусств состоится круглый стол, участие в котором примут родственники и друзья Германа Афанасиевича, композиторы, коллеги и ученики, поклонники и специалисты в области искусства.

Мероприятия 18+