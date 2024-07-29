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В Ижевске отметят столетие композитора Германа Корепанова

13:05, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске отметят столетие композитора Германа Корепанова
13:05, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура
Фото: Goskatalog.ru
203
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Пройдёт несколько торжественных мероприятий. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 30 июля запланированы торжественные мероприятия в честь столетия со дня рождения удмуртского композитора Германа Корепанова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Удмуртии. 

Мероприятия начнутся в 09:00 с возложения цветов к мемориальной доске Германа Корепанова на доме, где он жил по адресу: улица Советская, 15. 

Также в музее изобразительных искусств начнёт работу экспозиция, посвящённая жизни и творчеству композитора. Начало в 10:00. Там же состоится церемония гашения конверта с изображением портрета Германа Афанасьевича.

После открытия экспозиции в музее изобразительных искусств состоится круглый стол, участие в котором примут родственники и друзья Германа Афанасиевича, композиторы, коллеги и ученики, поклонники и специалисты в области искусства.

Мероприятия 18+

13:05, 29 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
203
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура