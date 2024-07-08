Юрий Башмет: «Из-за 6-й симфонии Чайковского я полюбил классическую музыку»

Ижевск. Удмуртия. Народный артист Советского Союза Юрий Башмет вместе с камерным ансамблем «Солисты Москвы» выступил на 67-м фестивале искусств «На родине П. И. Чайковского». Перед концертом обладатель премии «Грэмми» ответил на вопросы журналистов.

«Волнуюсь до сих пор, выходя на сцену. Прежде всего, это профессиональная ответственность перед публикой и перед автором — композитором, музыку которого мы исполняем. Концерты здесь, в Ижевске на стадионе очень важны, потому что приходит много людей, которые потом в сезон приходят «заражёнными» музыкой в филармонию, на другие концерты оркестра», — начал Юрий Абрамович.

Отвечая на вопрос о поддержке развития молодёжи напомнил, он напомнил, что в стране действует 16 образовательных центров: «Музыкальные академии, мастер-классы бесконечные».

«В 2012 году впервые был создан детский оркестр в нашей стране. Сейчас это Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Наконец-то, он получил федеральный статус. Это очень важно — признали нашу идею. А наша идея — учить жить в профессии и в жизни. Когда за одним пультом с 20-летним музыкантом 12-летний ребёнок смотрит и учится, как это всё делается, это важно… И в 22 года мы со слезами с ними прощаемся. И результаты налицо — мы гастролируем по стране, и встречаем наших выпускников повсюду в оркестрах на ведущих ролях», — сказал Юрий Бамшет.

Напомним, не без его участия в Удмуртии появился свой Детско-юношеский симфонический оркестр, который презентовали также в рамках фестиваля.

Отвечая на вопрос, что же заставляет возвращаться в Ижевск снова и снова, Юрий Башмет ответил просто: «Чайковский». Возглавляемый им коллектив постоянно выступает в тех местах, где Пётр Ильич находился, что-то сочинял. И, конечно, в «маршрутах» то место, где он родился, — Воткинск.

Отвечая на вопрос, от какой музыки он сам испытывает восторг, Юрий Башмет не побоялся «показаться банальным человеком».

«Если поэзия, то Пушкин, а если в музыке, то всё равно шедевры Баха, Моцарта, Бетховена, Шуберта и Чайковский — император. Потому что, когда начинает звучать музыка Чайковского, все остаются на 30 километров сзади. В романтической музыке как минимум. Как я полюбил 6-ю симфонию в юношестве (и из-за неё полюбил классическую музыку), так и остаётся она любимой до сих пор. И это восторг! Чайковский не просто гений музыкальный — мелодия, гармония. Это же умнейший человек. Мы же все, россияне, в душе немножко Чайковские и немножко Гагарины. И тем мы сильны», — подытожил Юрий Абрамович.