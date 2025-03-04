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Всю весну в Воткинске будет идти культурный марафон «Весна с Чайковским»

16:36, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Всю весну в Воткинске будет идти культурный марафон «Весна с Чайковским»
16:36, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
101
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#расписание мероприятий\n#Пётр Ильич Чайковский
Источник фото: администрация Воткинска
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Жители и гости города проникнутся музыкой композитора и услышат её в новой интерпретации.

Воткинск. Удмуртия. Весной в Воткинске пройдёт культурный марафон «Весна с Чайковским» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Марафон проведут с 7 апреля по 7 мая. В течение этого времени в городе будут проходить исторические экскурсии, музыкальные концерты, театральные миниатюры, цветочные мастер-классы и многое другое. 

Череду культурных мероприятий запустят с городского конкурса литературных композиций на музыку Петра Чайковского «Веснушка. Мелодия стихов» (0+). Он пройдёт 7 апреля в Благовещенском соборе, где крестили маленького Петю Чайковского. 

12 апреля в городе во время Республиканского конкурса «Музыкальная лесенка» (0+) выступят молодые исполнители эстрадной песни. 

18 апреля запланирован показ «Лучшего детского спектакля» и «Лучшего молодёжного спектакля», которые победили в окружном фестивале «Театральное Приволжье». 

Затем в Воткинске пройдёт фестиваль молодежной моды «Модный силуэт» (0+) на тему «Чайковский: дыхание времени». 20 апреля авторы и студии, которые несколько раз побеждали в конкурсах всероссийского уровня, представят свои творения.

27 апреля состоится гала-концерт открытого Всероссийского фестиваля-конкурса «Мужское певческое братство» (0+). 

В последний день марафона в Воткинске пройдёт праздник «День с Чайковским» (0+). Его отметят в День рождения композитора — 7 мая. Праздник начнётся с акции «Цветок гению» (0+) у Музея-усадьбы Петра Чайковского.

В этот день музыка будет звучать в каждом культурном и образовательном пространстве города. А для погружения в атмосферу 19 века на набережной Воткинского пруда и в музее-усадьбе заработают творческие площадки (0+). 

Днём во Дворце культуры «Юбилейный» пройдёт гала-концерт (0+) победителей и участников Всероссийского конкурса юных пианистов «Колыбель гения», а вечером здесь выступит симфонический оркестр (0+). Также вечером 7 мая на улицах и в парках Воткинска проведут программу «Нескучный Чайковский» (0+). Все желающие смогут услышать современную интерпретацию произведений композитора. 

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16:36, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
101
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#расписание мероприятий\n#Пётр Ильич Чайковский