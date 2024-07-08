Более 13 000 гостей собрал 67-й фестиваль «На родине П. И. Чайковского» в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Четырёхдневный 67-й фестиваль искусств «На родине П. И. Чайковского» завершился в Удмуртии. Как сообщают организаторы, всего с 4 по 7 июля концертные площадки Ижевска и Воткинска посетило в общей сложности 13 500 зрителей и слушателей.

Для ценителей искусства и любителей музыки выступали пианисты Сергей Давыдченко и Денис Мацуев, гобоист Фёдор Освер, домристка Екатерина Мочалова, колоратурное сопрано Симона Кермес, Юрий Башмет и «Солисты Москвы», Государственные симфонические оркестры Удмуртии и Челябинской области под руководством Николая Роготнева и Алексея Рубина.

Также в рамках мероприятия состоялась презентация Детско-юношеского симфонического оркестра Удмуртской Республики.

Впервые фестиваль объединил в творческом и трудовом порыве два учреждения культуры Удмуртии, что само по себе редкость. В республике учреждения подобного уровня обычно с ревностью относятся к проектам друг друга. Но в союзе с Государственной филармонией, которая до того проводила фестиваль, Государственный театр оперы и балета УР представил две оригинальные постановки Николая Маркелова. В первый день фестиваля зрители увидели балет «Лебединой озеро», а завершающим действом вечером последнего дня стала «Пиковая дама». Оба спектакля прошли на сцене, установленной на стадионе «Динамо» в Ижевске.

У ценителей оперы есть суеверие, что это произведение всегда сопровождает мистика. Вот и 7 июля впервые за предыдущие жаркие дни фестиваля сама природа, казалось, участвует в постановке «Пиковой дамы». Холодный ветер трепал декорации, пробегал ознобом по спинам зрителей, нависающая мгла неба окутала пространство, из которого мятежному Герману явился призрак старой графини, называя три карты.

Зрители же ещё долго не покидали стадион, фотографируясь на фоне сцены с гигантской люстрой (каких сил стоило её доставить и установить). Фестиваль по праву уже воспринимается жителями Удмуртии как общий праздник торжества культуры и созидания.

Корреспондент «Сусанина» Дмитрий Стрелков впервые побывал на всех ижевских мероприятиях фестиваля. Наблюдая изнутри за проведённой работой, стоит отметить колоссальный уровень мастерства, слаженной работы и профессионализма не только творческого коллектива обоих учреждений культуры, но и всей армии обслуживающих представления. От волонтёров культуры, встречающих зрителей на подступах к билетёрам до директоров театра и филармонии, которым незазорно было сидеть на ступеньках при полном аншлаге всякого концерта.