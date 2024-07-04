Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртии выступил в начале фестиваля «На родине П. И. Чайковского»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялась презентация Детско-юношеского симфонического оркестра Удмуртской Республики (12+). На сцене Государственной филармонии в четверг, 4 июля, ребята выступили в первый день 67-го фестиваля искусств «На родине П. И. Чайковского» (6+).

Отметим, что официальное открытие фестиваля состоится в 18:00 в Воткинске 4 июля.

Напомним, ровно год назад стало известно, что на базе ДШИ №2 Ижевска будет создан подобный коллектив. Как рассказал «Сусанину» директор школы Геннадий Юсим, это стало возможным благодаря гранту от Президентского фонда культурных инициатив.

«Грант выиграла наша ДШИ №2 имени П. И. Чайковского. Партнёром стала Удмуртская государственная филармония. Руководителем оркестра стал дирижёр Лев Накаряков. Считаем, что это один из маркеров наличия исполнительской культуры в Удмуртии», — рассказал Геннадий Ефимович.

Он рассказал, что за минувший год ребята сначала прошли конкурсные прослушивания экспертами программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России», затем были индивидуальные занятия, прошли две творческие смены с мастер-классами от экспертов благотворительного фонда «Новые имена».

В день презентации в зал пришли и родители юных оркестрантов. «Сусанин» пообщался с одной из гостей — Ольгой Вежеевой. Она — мама Савелия Вежеева, который играет на кларнете.

«Мы были удивлены, когда услышали, что такой проект появился в нашей республике. Когда Савелия пригласили поучаствовать в конкурсе, мы с удовольствием согласились. Ещё больше мы обрадовались, когда он прошёл конкурсный отбор, потому что это действительно было очень серьёзное испытание. Детям было не просто, желающих было много», — рассказала собеседница.

Ольга Вежеева также отметила, что программа была насыщена интересными встречами, концертами; ребят приглашали на выступления ведущих симфонических оркестров страны, которые приезжали в республику — юные музыканты посещали репетиции своих профессиональных коллег.

«То есть ребятам тренировали не только навыки игры вместе в оркестре, но и «насмотренность». Настолько было грамотно спланирована программа обучения, что нам очень понравилось быть участниками этого проекта. Очень благодарны всем причастным, кто организовал, кто смог выиграть этот гран. Наш Савелий очень счастлив. Ему очень понравилось играть с дирижёром Львом Брониславовичем», — рассказала Ольга Вежеева.

Она призналась, что для детей-музыкантов работа в проекте — действительно очень серьёзный труд. Ведь ребята попробовали себя в роли профессиональных оркестрантов. Кому-то этот опыт поможет определится является ли музыка дальнейшей судьбой.

«А те, кто поймут, что это не их стезя, сделают это сейчас, не наломав дров в будущем. Конечно, как родители, мы очень рады, что ребёнок принял участие в этом проекте», — подытожила счастливая мать юного кларнетиста.

Геннадий Юсим в беседе также отметил, что пока нет понимания, что будет с проектом в будущем. Так как грантовые деньги закончились и нет конкретных планов. Но, выступая перед публикой в день презентации министр культуры УР Владимир Соловьёв заверил, что коллектив ценен для Удмуртии.

«Мы чувствуем свою ответственность в том, чтобы коллектив не распался. Да, проект заканчивается, и мы над этим думаем. Даже в рамках бюджетных средств мы сможем это сделать. Потому что детский оркестр нужен не только родителям и педагогам, но и нашей республики. То, что выступление детско-юношеского оркестра включили первым пунктом в фестиваль Чайковского — не случайность. Это акцент, восклицательный знак!» — отметил министр культуры.