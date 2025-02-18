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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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За февраль в Удмуртии на поезде «Чайковский экспресс» проехали 1,2 тысячи человек

13:00, 18 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
За февраль в Удмуртии на поезде «Чайковский экспресс» проехали 1,2 тысячи человек
13:00, 18 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Воткинск\n#185-летие Чайковского\n#РЖД\n#ГЖД\n#Пётр Ильич Чайковский\n#поезд
Источник фото: министерство по туризму Удмуртской Республики
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0

Следующие рейсы планируются на апрель.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии туристическим маршрутом на ретропоезде «Чайковский Экспресс» (0+) воспользовались 1,2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Всего в феврале состоялось десять рейсов пригородного ретропоезда на паровой тяге. Каждый рейс вмещал 120 туристов.

«Создание такого тура оказалось очень успешным и подтвердило большой интерес пассажиров к необычным музыкальным ретро-путешествиям. Мы получили только положительные отклики от любителей путешествий по железной дороге. Безусловно, «Чайковский экспресс» останется в нашем графике. Следующие рейсы планируются на апрель», – рассказал начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

Паровоз Л-3095 и его вагоны оформляются в стиле дореволюционных составов. Элементы интерьеров брались у коллекционеров и в антикварных магазинах, а проводников специально одевали в форму конца XIX века.

Также туристов ждали театрализованная программа с погружением в атмосферу 19 века, экскурсия в музей-усадьбу Чайковского, в Музей медицины и в Благовещенский собор. Гости также проходили мастер-класс по танцам полонез, вальс, полька, после которого начинался костюмированный бал. Завершал путешествие горячий обед.

Всё мероприятие 0+

13:00, 18 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
82
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Воткинск\n#185-летие Чайковского\n#РЖД\n#ГЖД\n#Пётр Ильич Чайковский\n#поезд