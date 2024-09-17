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В честь Дня рождения Петра Чайковского в Удмуртии проведут автопробег из Ижевска и Воткинск

09:40, 17 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В честь Дня рождения Петра Чайковского в Удмуртии проведут автопробег из Ижевска и Воткинск
09:40, 17 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#автопробег\n#Пётр Ильич Чайковский
Фото: министерство по туризму Удмуртии
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Он даст начало большой туристической программы.

Ижевск. Удмуртия. В честь Дня рождения Петра Ильича Чайковского в Удмуртии проведут автопробег «Навстречу 185-летию Чайковского» (0+). Об этом сообщает министерство по туризму Удмуртии. 

Отмечается, что мероприятие также проведут а поддержку развития автотуризма.

5 октября все желающие смогут проехать маршрут от Дома правительства в Ижевске до дома-усадьбы П. И. Чайковского в Воткинске. На финише для участников автопробега проведут праздничную программу, во время которой они погрузятся в атмосферу XIX века. 

С этого мероприятия начнётся насыщенная туристическая программа, созданная к 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского, которое будет отмечаться в 2025 году. 

09:40, 17 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#автопробег\n#Пётр Ильич Чайковский