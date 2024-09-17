В честь Дня рождения Петра Чайковского в Удмуртии проведут автопробег из Ижевска и Воткинск

Ижевск. Удмуртия. В честь Дня рождения Петра Ильича Чайковского в Удмуртии проведут автопробег «Навстречу 185-летию Чайковского» (0+). Об этом сообщает министерство по туризму Удмуртии.

Отмечается, что мероприятие также проведут а поддержку развития автотуризма.

5 октября все желающие смогут проехать маршрут от Дома правительства в Ижевске до дома-усадьбы П. И. Чайковского в Воткинске. На финише для участников автопробега проведут праздничную программу, во время которой они погрузятся в атмосферу XIX века.

С этого мероприятия начнётся насыщенная туристическая программа, созданная к 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского, которое будет отмечаться в 2025 году.