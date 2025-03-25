Воткинск. Удмуртия. В телеэфир 28 марта выйдет программа «Письма из провинции» (18+), которую сняли в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, съёмочная группа работала в музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске в начале февраля. Сотрудники музея рассказали об исторических документах и письмах, а также дневниках и архивах семьи знаменитого композитора.

Итог этой работы можно будет увидеть 28 марта в 16:30 на телеканале «Культура».

Отмечается, что данный проект стал важной частью юбилейных мероприятий, приуроченных к 185-летию со Дня рождения Петра Ильича Чайковского. Этот выпуск подчеркнёт связь между прошлым и настоящим, а также важность культурного наследия.