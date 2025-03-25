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В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

На телеканале «Культура» покажут снятый в Воткинске фильм о семье Чайковских

10:42, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
На телеканале «Культура» покажут снятый в Воткинске фильм о семье Чайковских
10:42, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#Пётр Ильич Чайковский\n#фильм
Источник фото: vk.com/tchaikovskyhome
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Зрители узнают о письмах, дневниках и архивах семьи.

Воткинск. Удмуртия. В телеэфир 28 марта выйдет программа «Письма из провинции» (18+), которую сняли в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Напомним, съёмочная группа работала в музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске в начале февраля. Сотрудники музея рассказали об исторических документах и письмах, а также дневниках и архивах семьи знаменитого композитора. 

Итог этой работы можно будет увидеть 28 марта в 16:30 на телеканале «Культура».

Отмечается, что данный проект стал важной частью юбилейных мероприятий, приуроченных к 185-летию со Дня рождения Петра Ильича Чайковского. Этот выпуск подчеркнёт связь между прошлым и настоящим, а также важность культурного наследия.  

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10:42, 25 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
11
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Пётр Ильич Чайковский\n#фильм