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Мальчиковый хор из Ижевска стал лауреатом I степени международного рождественского фестиваля

17:25, 21 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Мальчиковый хор из Ижевска стал лауреатом I степени международного рождественского фестиваля
17:25, 21 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
65
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хор\n#дети\n#конкурс
Фото: vk.com/dshi8_izhevsk
65
0

Он собрал более 50 хоровых коллективов России и зарубежья в Санкт-Петербурге.

Ижевск. Удмуртия. Хор мальчиков и юношей «Виват» детской школы искусств №8 Ижевска стал обладателем диплома и кубка лауреата I степени Международного хорового фестиваля-конкурса концертных программ «Предчувствие Рождества Христова» (12+). Как сообщается в соцсетях ДШИ №8, он завершился в Санкт-Петербурге.

Коллектив также получил специальный приз жюри за исполнение рождественской песни «Рождество» (музыкальных групп «Моя Мишель» и Brainstorm).

Всего в VIII Международном фестивале-конкурсе приняли участие 54 хоровых коллектива и вокальных ансамбля из разных уголков России, а также гости из ближнего зарубежья. Всего более 1 500 участников.

«Браво ребятам! Браво руководителю Майе Викторовне Захаровой! Браво концертмейстеру хора «Vivat» Богдану Иванову! Браво родителям наших учеников! Безмерно рады и счастливы, а чувству нашей гордости нет предела!» — говорится в сообщении администрации ДШИ №8.

17:25, 21 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
65
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хор\n#дети\n#конкурс