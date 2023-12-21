Мальчиковый хор из Ижевска стал лауреатом I степени международного рождественского фестиваля

Ижевск. Удмуртия. Хор мальчиков и юношей «Виват» детской школы искусств №8 Ижевска стал обладателем диплома и кубка лауреата I степени Международного хорового фестиваля-конкурса концертных программ «Предчувствие Рождества Христова» (12+). Как сообщается в соцсетях ДШИ №8, он завершился в Санкт-Петербурге.

Коллектив также получил специальный приз жюри за исполнение рождественской песни «Рождество» (музыкальных групп «Моя Мишель» и Brainstorm).

Всего в VIII Международном фестивале-конкурсе приняли участие 54 хоровых коллектива и вокальных ансамбля из разных уголков России, а также гости из ближнего зарубежья. Всего более 1 500 участников.

«Браво ребятам! Браво руководителю Майе Викторовне Захаровой! Браво концертмейстеру хора «Vivat» Богдану Иванову! Браво родителям наших учеников! Безмерно рады и счастливы, а чувству нашей гордости нет предела!» — говорится в сообщении администрации ДШИ №8.