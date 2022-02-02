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Вместо гимна России на Олимпиаде вновь будет играть музыка Чайковского

13:04, 02 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
Вместо гимна России на Олимпиаде вновь будет играть музыка Чайковского
13:04, 02 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Удмуртия\n#Олимпиада\n#музыка\n#Пётр Ильич Чайковский
Фото: twenty20.com
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Спортсменам включат фрагмент концерта №1.

Ижевск. Удмуртия. На зимних Олимпийских играх в Пекине прозвучит музыка композитора Петра Ильича Чайковского, родившегося в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Фрагмент первого концерта композитора станет альтернативой российскому гимну.

«Когда в момент награждения, стоя на пьедестале, слышишь родной гимн — чувство гордости переполняет! Это нереальные ощущения. К сожалению, у наших ребят в Пекине такого не будет. Зато будет Чайковский — он нам родной, особенно для спортсменов из Удмуртии», — отметил министр физкультуры, спорта и молодежной политики Удмуртии Александр Варшавский.

Решение было принято из-за того, что до конца 2022 года российские спортсмены вынуждены выступать на олимпиадах под нейтральным флагом и без национального гимна. Напомним, что музыка Чайковского уже звучала на летних Олимпийских играх 2020-2021 года. 

13:04, 02 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
881
0
#Удмуртия\n#Олимпиада\n#музыка\n#Пётр Ильич Чайковский