Вместо гимна России на Олимпиаде вновь будет играть музыка Чайковского

Ижевск. Удмуртия. На зимних Олимпийских играх в Пекине прозвучит музыка композитора Петра Ильича Чайковского, родившегося в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Фрагмент первого концерта композитора станет альтернативой российскому гимну.

«Когда в момент награждения, стоя на пьедестале, слышишь родной гимн — чувство гордости переполняет! Это нереальные ощущения. К сожалению, у наших ребят в Пекине такого не будет. Зато будет Чайковский — он нам родной, особенно для спортсменов из Удмуртии», — отметил министр физкультуры, спорта и молодежной политики Удмуртии Александр Варшавский.

Решение было принято из-за того, что до конца 2022 года российские спортсмены вынуждены выступать на олимпиадах под нейтральным флагом и без национального гимна. Напомним, что музыка Чайковского уже звучала на летних Олимпийских играх 2020-2021 года.