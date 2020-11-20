Президент России поздравил коллектив национального музея Удмуртии с вековым юбилеем

Учреждение было открыто в 1920 году Исполкомом Ижевского городского Совета.

Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив музея имени Кузебая Герда в Ижевске со столетним юбилеем. Сообщение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

«У истоков его создания стояли талантливые, творческие люди, которые стремились не только сберечь для потомков духовное, историческое наследие удмуртской земли, но и внести свой вклад в укрепление ценностей добрососедства, дружбы, взаимопонимания, объединяющих многонациональный народ России», - обратился президент.

Он отметил, что на протяжении века сотрудники национального музея Удмуртии пополняют коллекции редких книг, предметов быта, археологических находок, реализуют исследовательские программы и следуют высоким профессиональным стандартам музейного дела. Владимир Путин добавил важность того, что коллектив активно использует интернет-площадки, которые помогают привлечь единомышленников.

Напомним, учреждение было открыто 20 ноября 1920 года Исполкомом Ижевского городского Совета как Ижевский музей местного края. Ежегодно учреждение посещают около 200 тыс. человек.