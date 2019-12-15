Удмуртия стала одним из перспективных регионов для туризма

Местная инфраструктура развивается с учётом привлечения турпотока.

Ижевск. Удмуртия. Названы пять перспективных туристических регионов, одним из которых стала Удмуртия. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Евгений Малыгин.

Речь шла о регионах, которые раньше не имели большой популярности у туристов, но сейчас местная инфраструктура целенаправленно развивается с учётом привлечение турпотока. Удмуртия, по мнению эксперта, является таким регионом. Власти республики работают над тем, чтобы регион стал центром исторического и культурного туризма.

«С историко-культурным наследием республики можно познакомиться в Национальном музее имени Кузебая Герда, удмуртского народного поэта. Все достопримечательности Ижевска находятся в шаговой доступности», — рассказал Малыгин.

Наряду с Удмуртией перспективными регионами становятся Самарская и Мурманская области, Бурятия и Тыва.