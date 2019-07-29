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Пострадавший от потопа выставочный зал музея ИЗО отремонтируют в Ижевске

16:55, 29 июля, 2019
Диана Ворончихина
Пострадавший от потопа выставочный зал музея ИЗО отремонтируют в Ижевске
16:55, 29 июля, 2019
Диана Ворончихина
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#культура\n#Ижевск\n#музей\n#Удмуртия\n#новости\n#художники
Фото: vk.com/Владимир Соловьев
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Там планируется сделать новую крышу, обновить электропроводку и заменить окна.

Ижевск. Удмуртия. Один из выставочных залов музея ИЗО отремонтируют в Ижевске. Как сообщил на своей странице ВКонтакте министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев, в рамках текущего ремонта здесь обновят крышу и электропроводку, заменят окна.

«В обновленном зале гости смогут увидеть картины удмуртских художников, посетить творческие вечера», - написал Владимир Соловьев.

Напомним, что в марте 2019 года в музее случился потоп. Из-за сильного таяния снега протекла крыша и затопила самый большой выставочный зал. Коллекцию перевезли в помещение на Лихвинцева, 46. Музей получил подвал на условиях безвозмездной аренды. 

Также ремонтные работы ведутся в Республиканском доме народного творчества. Скоро в здании заменят витражи, циркулярные насосы для отопления, произведут промывку и опрессовку системы.

16:55, 29 июля, 2019
Диана Ворончихина
143
0
#культура\n#Ижевск\n#музей\n#Удмуртия\n#новости\n#художники

 

 

 


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