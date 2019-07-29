Пострадавший от потопа выставочный зал музея ИЗО отремонтируют в Ижевске

Там планируется сделать новую крышу, обновить электропроводку и заменить окна.

Ижевск. Удмуртия. Один из выставочных залов музея ИЗО отремонтируют в Ижевске. Как сообщил на своей странице ВКонтакте министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев, в рамках текущего ремонта здесь обновят крышу и электропроводку, заменят окна.

«В обновленном зале гости смогут увидеть картины удмуртских художников, посетить творческие вечера», - написал Владимир Соловьев.

Напомним, что в марте 2019 года в музее случился потоп. Из-за сильного таяния снега протекла крыша и затопила самый большой выставочный зал. Коллекцию перевезли в помещение на Лихвинцева, 46. Музей получил подвал на условиях безвозмездной аренды.

Также ремонтные работы ведутся в Республиканском доме народного творчества. Скоро в здании заменят витражи, циркулярные насосы для отопления, произведут промывку и опрессовку системы.