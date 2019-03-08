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Артистам важна не победа: в Ижевске открылся XII цирковой фестиваль

11:05, 08 марта, 2019
11:05, 08 марта, 2019
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#Ижевск\n#цирк\n#фото\n#Удмуртия\n#фестиваль
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Перед зрителями выступили артисты из России, Великобритании, Эквадора и других стран мира.

Ижевск. Удмуртия. Церемония открытия XII международного фестиваля циркового искусства прошла в Ижевске накануне, 7 марта. Перед зрителями выступили артисты из России, Великобритании, Эквадора и других стран мира.

Открыли представление известный дресировщик Мурад Хыдыров с па-де-де на лошадях. Этот акробатический номер выполняется на двух бегущих в паре конях. По словам самого артиста, выступление в большей степени зависит именно от животных. На конкурсе Дон и Дунай не подвели – номер прошел на ура.

Репетиция номера "Па-де-де на лошадях" в цирке Ижевска

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-03-06.


Мастерство дрессуры продемонстрировали жюри и зрителям Евгений Комисаренко (номер «Дрессированные собачки»), а также Ольга Борисова с Алексеем Макаренко («В садах Ривенделла») со своими подопечными львами.

Столь же бурно зрители приняли чешского жонглёра Алана Шульца, рукоплескали ижевчане и гости фестиваля и акробатическому дуэту из России, представившему на конкурс номер «За дверью». Особое восхищение вызвали китайские артистки на моноциклах с чашами.

«Сегодня получилось не всё, что мы хотели показать. Процентов на 70 выступили», - рассказала У, одна из участниц коллектива. По её словам, на арене они о победе не думали, потому что были слишком сосредоточены на выступлении.

С ней согласен и клоун Дон Кристиан, который прибыл в столицу Удмуртской Республики из Австрии: «Для меня важно хорошо выполнить свою работу, рассмешить людей. Победа не важна».

Свой номер представила на суд зрителей и силовая пара из США «A&A». Один из самых сложных элементов выступления получился не сразу, но благодаря поддержке зала артисты справились.

Финальным аккордом стало «Колесо смелости», которое привезли в Ижевск братья Суанбековы. Зал ахал и рукоплескал, переживая за артистов.

Такой стала программа «А» на ижевском цирковом фестивале. В международный женский день зрителей ждёт программа «Б» и выступление других конкурсантов. Закрытие фестиваля состоится 10 марта.

11:05, 08 марта, 2019
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#Ижевск\n#цирк\n#фото\n#Удмуртия\n#фестиваль

 

 

 


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