Татьяна Попова из Удмуртии стала первой вице-мисс конкурса «Татьяна Поволжья»

Первое место заняла Мария Яковлева из Марий Эл.

Пенза. Пензенская область. Татьяна Попова из Удмуртии завевала звание певице-мисс «Татьяны Поволжья-2019». Как сообщается на официальной странице конкурса ВКонтакте, мероприятие прошло в пятницу, 25 января.

Также студента УдГУ получила звание «Мисс артистизм».

Победительницей конкурса стала Мария Яковлева из Марий Эл. Второй вице-мисс – Татьяна Чукарова из Мордовии.





Фото: vk.com/tatianapovoljya2019

В этом году за звание «Татьяны Поволжья» соревновались студентки из Пензенской области, Марий Эл, Мордовии и Удмуртии. В конкурсную программу входила самопрезентация, представление вуза и города, демонстрацию талантов и выполнение интеллектуальных заданий. Девушки принимали участие в тематических фотосессиях.