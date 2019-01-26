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Татьяна Попова из Удмуртии стала первой вице-мисс конкурса «Татьяна Поволжья»

11:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
11:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
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#конкурс\n#Удмуртия\n#красота\n#студенты\n#Пенза
Фото: vk.com/tatianapovoljya2019
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Первое место заняла Мария Яковлева из Марий Эл.

Пенза. Пензенская область. Татьяна Попова из Удмуртии завевала звание певице-мисс «Татьяны Поволжья-2019». Как сообщается на официальной странице конкурса ВКонтакте, мероприятие прошло в пятницу, 25 января.

Также студента УдГУ получила звание «Мисс артистизм».

Победительницей конкурса стала Мария Яковлева из Марий Эл.  Второй вице-мисс – Татьяна Чукарова из Мордовии.

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Фото: vk.com/tatianapovoljya2019

В этом году за звание «Татьяны Поволжья» соревновались студентки из Пензенской области, Марий Эл, Мордовии и Удмуртии. В конкурсную программу входила самопрезентация, представление вуза и города, демонстрацию талантов и выполнение интеллектуальных заданий. Девушки принимали участие в тематических фотосессиях.

11:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
91
0
#конкурс\n#Удмуртия\n#красота\n#студенты\n#Пенза

 

 

 


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